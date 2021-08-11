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Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşıyla beraber yakalandı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla sarmaş dolaş yakalandı.

Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşkı belgelendi. İkili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda sarmaş dolaş yakalandı.İkili, Alaçatı Limon’da Dalkılıç’ın 38. yaşını kutladı. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir muhabirin Sitare Akbaş ile ilgili aşk iddiaları hakkındaki sorularına “Bana bir şey soracaksan doğru sor!” şeklinde sert çıkmıştı.

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