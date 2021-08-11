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Dehşet anları kamerada! Ayancık'taki selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor

SİNOP'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu mahsur kalan vatandaşların helikopter ile kurtarılması için çalışma başlatıldı. Korku dolu anlar kameralarca an be an kaydedildi...

Sinop'un Ayancık ilçesinde Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığınca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı.

Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşınıyor. İlçedeki kurtarma operasyonuna iş makinaları da destek veriyor.

Öte yandan Sinop-Ayancık karayolunda 2 noktada yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldaki heyelanın temizlenme çalışmaları sürüyor.

Kurtarma ekiplerinin ilçeye Türkeli, Çatalzeytin ve Kastamonu karayolu üzerinden ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

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