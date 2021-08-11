BIST 1.437
DOLAR 8,59
EURO 10,07
ALTIN 479,02
YEREL

Ataşehir'de tavuklarını yedi diye köpeği sopayla öldüresiye dövdü

ATAŞEHİR'de bir şahıs tavuklarına saldırdığı gerekçesi ile sokak köpeğini sopayla vurarak acımasızca dövdü. Hayvanseverler tarafından veterinere götürülen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan şahsın köpeğe sopa ile art arda vurduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay dün sabah saat 07.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş tavuklarını yayılmaları için evinin yanındaki boş arsaya çıkarttı. Bu esnada sokakta bulunan köpek tavuklara saldırdı. Bunun üzerine öfkelenen şahıs sopasını alarak köpeğin yanına gitti.

Saldırgan şahıs bahçede sıkıştırdığı köpeği sopa ile öldüresiye dövdü. Köpek, kendisini bulan hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"İki tane tavuğunu yemiş ondan saldırmış"
Olaya şahitlik yapan mahalle sakini, “Sabah uyuyordum, köpeğin bağırma sesleriyle uyandım ve cama çıktım. Baktığımda adamın köpeği sopayla dövdüğünü gördüm. Adamın hızla vurmasından dolayı sopası karşı arsaya fırladı. Daha sonra adamın çocukları geldi adamı sakinleştirerek götürdü. Tavuklarını sabah erken saatte çıkardığı için köpekler iki tane tavuğunu yemiş ondan dolayı saldırmış” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mansur Yavaş'tan 'online' kız isteme: Yangında görev yapan itfaiye erinin mutlu günü
Mansur Yavaş'tan 'online' kız isteme: Yangında görev yapan itfaiye erinin mutlu günü
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne vajinasını satışa çıkardı ailesi çıldırdı!
Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne vajinasını satışa çıkardı ailesi çıldırdı!
Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı adama tükürdü, kollarını tırnakladı!
Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı adama tükürdü, kollarını tırnakladı!
Baht Oyunu 9. bölüm fragmanı
Baht Oyunu 9. bölüm fragmanı
Beşiktaş'tan Alex Teixeira'ya özel video Josef de Souza da yer aldı
Beşiktaş'tan Alex Teixeira'ya özel video Josef de Souza da yer aldı
Tavuklu keşkek nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!
Tavuklu keşkek nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!
Adıyaman'da ATM sırasında ortalık karıştı! Tabureli kavgaya tutuştular
Adıyaman'da ATM sırasında ortalık karıştı! Tabureli kavgaya tutuştular
Cesaretinden dolayı Fahrettin Koca arayıp tebrik etti! Uzun yaşam sırrını verdi
Cesaretinden dolayı Fahrettin Koca arayıp tebrik etti! Uzun yaşam sırrını verdi
Meksika'da futbol maçında korkunç saldırı! 3 ölü 1 ağır yaralı
Meksika'da futbol maçında korkunç saldırı! 3 ölü 1 ağır yaralı