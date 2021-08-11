Eleştirilerin hedefindeki Aliye Uzun'dan Burhan Kuzu açıklaması! Herkesi kucaklardı

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Burhan Kuzu'nun uyuşturucu baronlarıyla irtibatını sağlamakla suçlanan Aliye Uzun'dan iddialara cevap geldi. "Adama mezarında bile rahat vermiyorlar" diyen Uzun, "Burhan hocam herkesi kucaklardı" ifadelerini kullandı.

Burhan Kuzu'nun uyuşturucu baronlarıyla ilişkilerini sağlamakla suçlanan AK Parti eski Beşiktaş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aliye Uzun, hakkındaki iddialara bir video mesajıyla cevap verdi. Burhan Kuzu’yu savunan Uzun, “Burhan hocam herkesi sevgiyle kucaklayan, biri telefon açınca Mevlana gibi ne olursa gel diyen bir insandı” dedi. Aliye Uzun, paylaştığı videoda tüm iddialara özetle şöyle yanıt verdi:

Sedat Peker FETÖ'cü ağzıyla konuşuyor

"Sedat Peker denilen şahıs FETÖ’cülerin ağzıyla konuşan bir adam. Süleyman Soylu göreve başlamadan önce Reina taranıyordu, birçok genç öldürüldü. Havalimanında bombalar patlıyordu. Soylu göreve geldi ve FETÖ’yü bitirdi, terörü bitirdi. Bunları unutmamamız gerekiyor. Ben şu anda Reis sevdalısıyım. Reisin arkasında, teşkilattan yetişmiş bir insanım.

GBT kaydımda bir tane suç yok

Benim GBT kaydımda bir tane suç yok. Sedat Peker dediğiniz adam devlet tarafından arama kararı çıkarılmış birisi. Benim bir davam var 40. Ağır Ceza mahkemesi Zindaşti davasında müşteki mağdur durumdayım.

Zindaşti'yi ilk ifşa eden kişiyim

Zindaşti'yi ilk deşifre eden kişi benim. Devlet bana koruma kararı çıkarmış. Benim hiçbir suçum yok ama Sedat Peker'in öldürdüğü adamlardan konuşan yok. Benim hakkımda neden suç duyurusunda bulunmuyorsunuz. Neden kimse ifadeye çağırmıyor beni.

Burhan Kuzu herkesi kucaklardı

Ben elimi kolumu sallayarak yurt içi yurt dışı geziyorum. Arabamla Ankara'ya gidiyorum bakanlıklara giriyorum. Ben İstanbul'un en önemli kulelerinden birinde iş yapıyorum. Gençleri zehirliyorlar. Gençlere iş kurmaktan, ihracat yapmaktan neden bahsetmiyorlar. Ben yıllarca Ak Parti teşkilatında çalışmış bir insanım.

Adamın mezarda rahat yatmasına bile izin vermiyorlar

Trump Towers’ta ofisim var. 15 Temmuz posterini ben yaptırdım. Bunu yaptıktan sonra FETÖ'cüler beni hedef tahtası haline getirdiler. Burhan hocam herkesi sevgiyle kucaklayan, biri telefon açınca Mevlana gibi ne olursa gel diyen bir insandı. Adamın mezarda rahat yatmasına bile izin vermiyorlar.”