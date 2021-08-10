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İYİ PARTİ

Meral Akşener bu kez Sivas'ta protesto edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas ziyareti sırasında protesto edildi. Akşener'i istifaya çağıran bir vatandaş, "FETÖ'cüsün" diye bağırdı.

Geçen hafta Bartın'da kendisini eleştiren bir vatandaşı azarlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez de Sivas'ta tepkilerle karşılandı. Zara ilçesinde kendisini bekleyen partililere mini bir miting düzenleyen Akşener, yanlarında çocukları da bulunan bir aile tarafından protesto edildi.

Akşener, kendisini istifaya çağıran aileye, "Sen istiyorsan istifa ederim" şeklinde cevap verdi. Vatandaş ise "FETÖ'cüsün", "Kendisi FETÖ'cünün kralıdır" diye bağırdı.

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