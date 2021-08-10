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Güllü borçlu olduğu mekan sahibiyle tekme tokat kavgaya girdi

Ünlü şarkıcı Güllü, Fethiye'de işletmeciliğini yaptığı mekanda kavgaya karıştı. Güllü, kızı ve yardımcısı ile işletmeciliğini yaptığı mekanda davalık olduğu mal sahibi ile tartıştı, yumruklar havada uçuştu.

Fethiye’nin Çalış semtinde kamp alanı işleten Güllü, 5 bin 200 lira olan kira bedelini aylardır ödemediği gerekçesiyle mal sahibi ile davalık oldu. 47 bin TL’yi bulan borç yüzünden Erdal Bolatcan ile önce davalık olan Güllü ardından kavga etti. Kızı Tuyan Ülkem ve Deniz adındaki yardımcısıyla mekan sahibini darp eden Güllü gözaltına alındı.

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