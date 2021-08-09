BIST 1.433
DOLAR 8,64
EURO 10,16
ALTIN 483,52
YEREL

Gaziantep'te trafikte ortalık karıştı! Sopa ve tekmeli kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgayı polis ve çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi sürücüsü ile yol verme tartışması yaşayan bir başka sürücü arasından sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, ticari taksi sürücüsü aracının bagaj kısmında bulunan sopayla tartıştığı diğer sürücüye saldırdı. Aldığı darbenin etkisiyle yere yığılan adama yerde de vurmaya çalışan taksi sürücüsünü çevredekiler ve olaya müdahale eden polis güçlükle ayırdı. Güçlükle ayırılan sürücüler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beşiktaş'tan Teixeira paylaşımı
Beşiktaş'tan Teixeira paylaşımı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Şahan Gökbakar kül olan Marmaris'i canlı yayınladı: Diliniz tutulacak
Şahan Gökbakar kül olan Marmaris'i canlı yayınladı: Diliniz tutulacak
Şahan Gökbakar'dan MHP'ye 'Recep İvedik' cevabı!
Şahan Gökbakar'dan MHP'ye 'Recep İvedik' cevabı!
İnanılmaz anlar! Sele asansörde yakalandılar can pazarı yaşandı
İnanılmaz anlar! Sele asansörde yakalandılar can pazarı yaşandı
Afgan gazeteci Sunatullah Saadat ne söyledi! Olay yaratan açıklamaları
Afgan gazeteci Sunatullah Saadat ne söyledi! Olay yaratan açıklamaları
İzmir'de minibüste taciz! Arka koltuktan saçlarını elledi rezalet görüntü
İzmir'de minibüste taciz! Arka koltuktan saçlarını elledi rezalet görüntü
Bursa'da kitapçıdaki 'dedem bana tecavüz etti' notu şok etti! Her şeyi anlattı: 8 yaşındayken...
Bursa'da kitapçıdaki 'dedem bana tecavüz etti' notu şok etti! Her şeyi anlattı: 8 yaşındayken...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Fransız atletin maratondaki hareketi tepki çekti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Fransız atletin maratondaki hareketi tepki çekti
Afgan gazeteci Sunatullah Saadat çark edip özür diledi! Kadınlara ve Tanju Özcan'a hakaret etmişti
Afgan gazeteci Sunatullah Saadat çark edip özür diledi! Kadınlara ve Tanju Özcan'a hakaret etmişti