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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Fransız atletin maratondaki hareketi tepki çekti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler maraton finalinde atlet Morhad Amdouni, sporcular için parkur kenarına koyulan su şişelerini devirdi. Amdouni, tüm şişeleri devirdikten sonra son şişeyi kendisine alarak koşuya devam etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler maraton finalinde tartışma yaratan bir olay yaşandı. Fransalı atlet Morhad Amdouni, koşu sırasında atletlerin içmesi için konulan su şişelerinin tamamını devirip son şişeyi kendisine aldı. Yarış boyunca ciddi miktarda su kaybı yaşayan sporcuların bir kısmı su alamadan koşmaya devam etmek zorunda kaldı. Amdouni'nin 27 derece sıcak altındaki 42 kilometrelik maratonda yaptığı hareket sosyal medyada tepki topladı.

Fransalı sporcu yarışı 17. sırada tamamladı. Şişelerin devrildiği sırada Amdouni'nin arkasında olan ve su alamayan Hollandalı Abdi Nageeye yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Yarışı Kenyalı Eliud Kipchoge, birinci sırada tamamladı ve altın madalya kazandı.

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