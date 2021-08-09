İzmir'de minibüste taciz! Arka koltuktan saçlarını elledi rezalet görüntü

İZMİR'de genç bir kadın, minibüsle yolculuk yaptığı sırada arka koltukta oturan şahsın tacizine uğradı. taciz şüphelisinin, telefon kamerasına yansıyan görüntüde kadının omzuna dokunup saçlarıyla oynadığı görüldü.

İzmir’in Bornava ilçesinden Buca ilçesine gitmek isteyen bir kadın, bindiği dolmuşta arka koltuktaki şahsın tacizine uğradı. Taciz anlarını cep telefonu kamerası ile çeken kadın, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşıp tepki gösterdi.

Tacize uğrayan kadın, durumu minibüs şoförüne bildirdiğini fakat bir şey yapılmadığını, yalnızca şahsın arka kapıdan indirildiğini belirttiği paylaşımında 'Ben neden sokağa çıkarken, gezerken, minibüste, durakta, takside, metroda, herhangi bir yerde neden tacize uğruyorum? Herkes gibi bizim de hakkımız bu gezmek, dışarı çıkmak, toplu taşıtlara binmek. Gördüğünüz gibi adam taciz ediyor ve ben şoföre söylediğimde yaptığı sadece arabadan indirmek oldu." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde bir şahsın kadının omzuna elini attığı, kadına dokunarak saçlarıyla oynadığı görüldü.