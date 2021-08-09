Denizli'de yavaş gitmesini söyleyen yürüme engelliyi darbetti

DENİZLİ'de, lenf kanseri hastası Mehmet Emin Seçgin (67), yürüteçle kaldırımda yürürken, elektrikli bisikletiyle süratle yanından geçtiği için uyardığı Nilgün Y. (42) tarafından darbedildiğini ileri sürüp, şikayetçi oldu. O anlar kameraya yansırken, Seçgin, “Bana bunu yapanın cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Nilgün Y. ise Seçgin’in kendisine küfrettiğini ve asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi.

Lenf kanseri tedavisi gören, diyabet, kolesterol ve tansiyon hastası da olan, yalnız yaşayan emekli işçi Mehmet Emin Seçgin, 29 Temmuz günü öğle saatlerinde, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde tekerlekli yürüteciyle yürüyüşe çıktı.

Bu sırada Nilgün Y., 1 çocuk babası Seçgin'in yanından elektrikli bisikletiyle hızla geçti. Seçgin, arkasından bağırarak Nilgün Y.'yi uyarınca tartışma çıktı. Elektrikli bisikletinden inen Nilgün Y., Seçgin'e tekme ve tokat atıp, iterek düşürdü.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.