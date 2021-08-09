Esenyurt'ta hıncını araçtan çıkardı! Öfkeli kadın otomobili taş yağmuruna tuttu

ESENYURT'ta bir kadın, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü şahsın aracını taş yağmuruna tuttu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, dolandırıldığını iddia eden kadın, öfkesini araçtan çıkardı. Kedisini dolandıran şahsın aracını taş yağmuruna tutan kadın, kameralara yansıdı.

Kadın bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kendi aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Kadının aracı taşladığı o anlardan geriye ise çevredeki bir vatandaşın çektiği görüntüler kaldı.