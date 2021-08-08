Uzun yol otobüslerini kazadan koruyacak icat!

Balıkesir'de meydana gelen 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin İYİ Parti İBB Grup Sözcüsü Sarı bir öneride bulundu.

Sarı, uzun yol şoförleri için üretilen bir şapka olduğunu belirterek, bunun kullanılması halinde kazanın yaşanmayabileceğini belirtti. "Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığı bürokratlarının dünyadaki bu gelişmeleri takip etmediği görülüyor" dedi.

İYİ Parti İBB Grup Sözcüsü, Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı ve Trafikte İş Güvenliği Doktoru Suat Sarı, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şehirler arası otobüs şoförleri için geliştirilen şapkanın kullanılmamasına dikkat çekti ve söz konusu şapkanın kullanılması halinde bu büyüklükte bir kazanın meydana gelmeyeceğini söyledi.

Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Balıkesir’deki otobüs kazasında bir katliam yaşandı. 14 ölü, 18 yaralı. Şehirler arası otobüslerde Ford firmasının 2020 yılında geliştirdiği şu şapka kullanılsaydı bu büyüklükte bir kaza yaşanmazdı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dilerim.

Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığı bürokratlarının dünyadaki bu gelişmeleri takip etmediği görülüyor. Hantal ve liyakatsiz bakanlık bürokrasi sonuçların sorumlusudur."

Sosyal medya hesabından canlandırma videosu da paylaşan Sarı, şapkanın koruyabileceğine dikkat çekti.