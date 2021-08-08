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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullular'a çağrı: İlk katılımcı bütçe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un ilk ‘katılımcı bütçesini’ hazırladıklarını duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda, “Bugün İstanbul için yeni bir eşikteyiz” diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Belediye kaynaklarının nasıl kullanıldığına bakın, yatırımlar arasında tercihte bulunun ve İstanbul’un önceliklerini siz belirleyin” ifadelerini kullandı.

İBB başkanı şöyle devam etti: 

“Ama bunlar yetmez. Yeni projeler geliştirin, bunları paylaşın, önerilen projeler arasında doğru ve gerekli bulduklarınızı oylarınızla yine siz belirleyin.”

Buna göre İstanbul’da yaşayanlar 15 Ağustos’a kadar projenin sayfasına girip İstanbul’un bütçesinin nasıl kullanılması gerektiğine karar vermek için oylamaya katılıp proje önerebilecek.

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