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Buse Naz Çakıroğlu'nun annesi kızının maçını dualar ederek izledi

İhlas Haber Ajansı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda büyük bir başarı göstererek ikincilik elde etti ve gümüş madalyayı Türkiye’ye kazandırdı. Buse Naz’ın ailesi de Maltepe’de kurulan organizasyonda kızlarının mücadelesini izleyerek heyecana ortak oldu. Müsabakayı heyecanla takip eden Buse Naz’ın annesi kızının maçını dualar ederek izledi.

Olimpiyat kotasını elde ederek bir ilke imza atan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, bugün 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda final müsabakasında ter döktü. Çakıroğlu, Bulgar rakibi Stoyka Krasteva ile karşı karşıya geldiği final maçını kaybederek olimpiyat ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Maltepe Belediyesi tarafından Cevizli’de düzenlenen organizasyonda kurulan ekranda, vatandaşlar Buse Naz Çakıroğlu’nun kıyasıya mücadelesini anbean izledi. Organizasyona katılan Çakıroğlu’nun annesi Duygu Çakıroğlu ve diğer aile bireyleri de o tarihi anlara tanıklık ederek kızlarının mücadelesini takip etti. Buse Naz’ın annesi kızının maçını dualar ederek izledi.

Kızının mücadelesi hakkında konuşan anne Duygu Çakıroğlu, “Çok gururluyum, çok onur duydum. Böyle bir etkinlikte kızımı izliyor olmak çok güzel bir şey. Zaten Cumhuriyet tarihinde ilk kota alan kadın boksördü. İlk olimpiyatta aldığı başarı da ortada. Daha iyileri için devam edecek. Bugünkü başarı çok güzel bizim için. Çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Burası zaten sporun zirvesi. 2024 Paris var. Muhtemelen orada daha iyi sonuçlar elde edecektir. Ve bugünkü sonuç da çok güzel. Elinden gelenin en iyisini yaptı. Nasibimiz buymuş demek ki” dedi.

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