Resul Tosun canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dil sürçmesi nedeniyle kullandığı, "5 milyon 400 bin ağaç diktik" ifadesi canlı yayında polemiğe neden oldu. Erdoğan, stüdyodaki AK Parti 22. Dönem Milletvekili Resul Tosun ile görüşerek hatayı düzelttiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında 19 yılda dikilen ağaç sayısını açıklamıştı. TV100'de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı Sollu programının konukları AK Parti 22. Dönem Milletvekili Resul Tosun ve Gürkan Hacır arasında, "5 milyar mı, 5 milyon mu?" tartışması yaşandı. Resul Tosun, program sırasında stüdyodan çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Dil sürçmesi tartışma yarattı

Gazeteci Gürkan Hacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikilen ağaçlarla ilgili açıklamasını stüdyoda dinletti. Erdoğan, katıldığı programda 5 milyon 400 bin ifadesini kullanıyor. Ancak Resul Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyarı yanlışlıkla milyon okuduğunu söyledi.

Resul Tosun'un telefonu tartışma devam ettiği sırada çaldı. Arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Stüdyodan çıkarak telefon görüşmesi yapan Tosun, stüdyoya döndüğünde konuya açıklık getirdi. Tosun, "Sayın Cumhurbaşkanı'na mevzuyu bildirdim. 'Programın sonunda sürçülisan olduğunu, bunun 5 milyar olduğunu açıkladım. Siz sonunu seyretmemişsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Gürkan Hacır ise 5 milyar ağacın dikilebildiğini gerçekçi bulmadığını ifade ederek dünya genelinde yılda bir milyar ağaç dikildiğini savundu.