Kullanılmış iç çamaşırı, jartiyer çıktı! Muğla Marmaris'teki yardımlar Leyla Bilginel'i isyan ettirdi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde günlerdir süren yangınlar sonrası birçok ilden kentte yardım yağdı. Gelen yardım kolilerinden çıkanlar oyuncu Leyla Bilginel'i isyan ettirdi.

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları yüreklere ateş düşürdü. Ülkenin pek çok yerinden vatandaşlar yardım için seferber oldu. Marmaris'te bulunan oyuncu Leyla Bilginel, bugün Instagram hesabından paylaştığı video ile deprem böylesine yardım olarak gönderilen ‘çul çaput’ları görüntüledi.



Gönderilen yardımlarla ilgili isyan eden Bilginel "Yardımın da bir düzgünü vardır yani. Evinizin çulunu çaputunu bir daha hiçbir yardıma, hiç bir afete bu şekilde göndermeyeceksin. Kendinizin yatmadığı... Bari yüzlerini temizleyip yollasaydınız. Ev de çul çaput ne varsa göndermek değildir arkadaşım. Bunlar nedir ya, bunda kim yatar Allah aşkına! Şimdi bu çöple uğraşıyorlar bir de! Neyi nasıl toplayıp atacaklarını şaşırmış durumdalar." dedi.



"Ya böyle bir şey olamaz ya"

Fenomenlerle ilgili Bilginel "Bazı fenomen arkadaşlar güzel güzel kolilerle, derli toplu sıfır, güzel eşyalarını yaptı ama bir çoğu da yardım yaptık havasıyla yardım yapılmaz. Kimin nasıl yardım yaptığını burada o kadar güzel gördüm ki. Kutu kutu, koli koli, pırıl pırıl gelen yardımlar var, bir de bu şekilde... Bu nedir Allah aşkına! Bunların içinden jartiyerler mi çıkmıyor, topuklu ayakkabılar mı, gelinlikler mi... Bu nasıl bir şey! Kullanılmış iç çamaşırı mı.. Ya böyle bir şey olamaz ya!" diye konuştu.