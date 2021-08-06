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Milas Akçakaya köyü 30 dakikada böyle yandı! Bu video sosyal medyada viral oldu

MİLAS yangınının Akçakaya Köyü'nü sardığı anları kaydeden fotoğraf sanatçısı Selahattin Çelik'in videosu sosyal medyada viral oldu. 30 dakikada alevlerin adeta dev gibi büyüdüğü anlar sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.

Kenan Erçetingöz'den Yeşim Salkım'a pek çok ünlü başta olmak üzere sosyal medyada pek çok takipçi tarafından paylaşılan 'timelapse' tekniği kullanılmış hızlı videoda, ufacık bir yangının dakikalar içinde tüm köyü nasıl yuttuğu gözler önüne serildi. Video dakikalar içinde binlerce paylaşım ve beğeni aldı.

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