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Bu nasıl vicdansızlık! İzleyenleri ağlatan görüntüler

Milas'ta orman yangını Bayır Mahallesi'ne kadar ulaştı. Jandarmanın da yardımıyla tahliye edilen köyde hayvanların zincirlerine bağlı halde bulunması yürekleri sızlattı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Bayır Mahallesi'ni de teslim aldı. Yangının köye yaklaşması üzerine jandarma ekipleri köyü tamamen tahliye ederken gönüllü bir grup köyde karşılaştıkları manzarayla yıkıldı.

Gönüllülerden oluşan bir grup, yangından etkilenen bölgelerdeki hayvanları kurtarıyor.

Bayır Mahallesi'nin tahliyesinin ardından mahalleye giden bir grup gönüllü karşılaştıkları manzara karşısında göz yaşlarını tutamadı. Ahırların açılmadığı, hayvanların zincirlerinin çözülmediğini gören ekipler mahalledeki hayvanları da tahliye ederken yaşananlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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