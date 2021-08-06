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Ordu'da pes dedirten vicdansızlık! Ezilince can havliyle fırladı

ORDU'da bir sürücü, sahipli köpeği ezerek arkasına bile bakmadan kaçtı. Araç sürücüsüne bin lira para cezası verilirken köpeğin ezilme anı iş yeri kamerasına yansıdı.

Korgan ilçesinde seyir halinde olan 52 HK 119 plakalı aracın sürücüsü, cadde üzerinde uzanan köpeği ezerek arkasına bile bakmadan devam etti. Can havliyle fırlayan ve ara sokaklarda kaybolan köpekten haber alınamadı. Olayın bir işyeri kameralarına yansımasının ardından sosyal medya ayağa kalktı. Olayın çıkmasının ardından şahıs yakalandı. Şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında bin lira para cezası kesildi.

Otomobilin ezdiği köpek ise ertesi gün sahibinin bulunduğu işyeri önünde görüldü. Vatandaşlar köpeğe ilgi gösterirken, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı köpeğin bakım ve beslenmesini üstlendi.

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