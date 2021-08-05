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BİLİM - TEKNOLOJİ

Yerli ve milli kargo İHA test uçuşunu tamamladı

Son yıllarda milli savunma sanayiinde çok önemli atılımlar gerçekleştiren Türkiye, bu kez kargo İHA alanında bir ilke imza attı. Sahaya çok değerli katkılar sağlayacak olan KARGO 150-Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı, uçuş denemelerini başarıyla geçti.

Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçları hızla gelişmeye devam ediyor. Geçen yıl kamuoyunun ilk kez duyduğu kargo İHA projesinde önemli bir eşik daha aşıldı. Başta güvenlik güçleri olmak üzere ihtiyaç duyulan farklı alanlarda çok önemli görevler üstlenmesi beklenen KARGO 150 Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı, uçuş denemelerini tamamladı.

Test görüntüleri ilk kez yayınlanan platform, Aselsan ve Altınay Savunma iştiraki olarak 2019'da kurulan DASAL Havacılık tarafından geliştirildi. Platform, 150 kilogramlık yükü 50 dakika süreyle taşıyabiliyor ve saatte 100 kilometre hıza kadar çıkıyor.

Malzemeler dakikalar içinde Mehmetçik'e ulaşacak

Faydalı yüküyle toplam kalkış ağırlığı 730 kilograma ulaşan KARGO-150, yükünü standart haberleşme sistemleriyle 40 kilometre uzaktaki bir hedefe taşıyıp geri gelebiliyor. Bu sayede silah ve mühimmattan yakıta, teçhizattan kumanyaya kadar farklı ihtiyaçları cepheye havadan hızlı, güvenli ve çok daha düşük maliyetle taşıyabiliyor.

Kritik ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan yükleri süratle nakletme, afet bölgelerine ve saha personeline lojistik destek sağlama ve operasyonel yükleri taşıma görevlerini yapabilecek şekilde tasarlanan KARGO-150, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle sahada çok önemli avantajları beraberinde getiriyor.

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