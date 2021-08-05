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Kayseri'de kendine zarar verdi! Üst geçitten atladı işte o anlar

KAYSERİ'de bir şahıs, intihar etmek için çıktığı üst geçitten kendini aşağıya bırakarak itfaiye çadırına düştü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerindeki bir üst geçitte meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.A. isimli şahıs üzerini çıkararak kendine zarar vermeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de üst geçidin altına şişme çadır kurdu.

Polis ekiplerinin ikna çalışmalarına cevap vermeyen T.A., üst geçitten kendisini şişme çadıra bıraktı. T.A.’nın çadıra düşme anı çevredeki vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. Hafif yaralı olan T.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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