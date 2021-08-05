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Olay yeri Milas! Yol kesip GBT yaptırmaya çalıştı

Dün akşam Ören'e ulaşmaya çalışan sürücüler yolda bir kişinin engeli ile karşılaştı. Aracı ile yolu kapatan ve "Şüphelendiğim için araçları durduruyorum belki yangından kaçıyorlar" diyen bu kişiye tepki büyük oldu.

Muğla Milas'ta dün akşam Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın sonrası santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören tahliye edildi. Vatandaşlar burada bulunan yakınlarının yanına ulaşmaya çalışırken yolda bir vatandaşın engeli ile karşılaştı.

Sosyal medyada dolaşan videoda şüphelendiğini ve yolu kestiğini söyleyen bu kişi açıklamaları ile pes dedirtti. Uzun araç kuyrukları oluşturan sürücülerle tartışan bu kişi şunları söyledi:

Ben görevimi yapıyorum benim ormanım yanıyor. Şüphelendiğim için araçları durduruyorum belki yangından kaçıyorlar belki ormanı bunlar yaktı. Polisler gelsin GBT yapsın. Ben ormanının görevlisiyim ben halkım. Beni takip edin.

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