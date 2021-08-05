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Marmaris İçmeler yangın öncesi ve sonrası görüntülendi manzara kahretti

Marmaris'in İçmeler bölgesi yangın öncesi ve sonrası Twitter'da paylaşıldı. Yangınların yol açtığı felaketin boyutları gözler önüne serildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını söndürmek için omuz omuza mücadele ediliyor.

8. gününe giren yangınlarda tüm çabalara rağmen ormanlar cayır cayır yandı. Marmaris'in İçmeler bölgesindeki yeşil örtü yerini küle dönmüş ağaçlar ve kavrulmuş toprağa bıraktı. 

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