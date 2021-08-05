Marmaris yangınında alevler Şahan Gökbakar'ın evine yaklaştı! Eşini teselli etti

MARMARİS YANGINI son durumu için sık sık paylaşım yapan ve Instagram'dan canlı yayın açan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, evine alevlerin yaklaştığını ifade ettiği son yayınında eşini nasıl teselli ettiğini anlattı.

TÜRKİYE yangınla mücadelede 8'inci gününde. MARMARİS'te yazlığı bulunan ve yaptığı canlı yayınlarla sık sık yardım çığlıklarını duyurmaya çalışan Şahan Gökbakar, yangınların çevre evlere ulaşmak üzere olduğunu belirtti. Havadan müdahale olması için çağrılarda bulunan ünlü komedyen, ardından, "Ben bu sabah eşim Selin Gökbakar'ı aradım ve, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim." şeklinde konuştu