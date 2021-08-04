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Muğla Milas'taki yangında mahsur kalan kediyi gazeteciler kurtardı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde alevlerin sardığı sitedeki bir evin balkonunda mahsur kalan kedi kurtarıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nden başlayıp Bodrum ilçesindeki birçok mahallede de etkisini sürdüren yangın, Türkevleri ve Ören mahallelerine ulaştı.

Kuvvetli rüzgarla hızla yayılan alevler mahalledeki bazı yerleşim yerlerini de tehdit etti.

Bir sitenin sakinleri evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Yoğun dumanların sardığı sitenin balkonunda mahsur kalan kediyi gazeteciler kurtardı.

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