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DÜNYA

Brezilya'da Türk şirketine ait özel bir jette 1.3 ton kokain ele geçirildi iddiası

Brezilya Narkotik polisi ihbar üzerine bu sabah Fortaleza havalimanında, ACM Airlines Türk şirketine ait özel bir jette 1.3 ton kokain ele geçirdi.

İspanyol yolcu ve uçağın dört Türk mürettebatı sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Uçakta bulunan 24 bavula el konuldu.

Her bavulda toplam 1.200 kokain tableti olmak üzere 50 ilaç tableti vardı. Uçakta bulunan cep telefonlarına ve belgelere de el konuldu. Brezilya Federal Polisine göre, soruşturmalar bu materyalin analiziyle devam ediyor.

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