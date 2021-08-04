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YEREL

Muğla Marmaris'te yanan alanları gören spiker hüngür hüngür ağladı: Yeşil kalmamış

MUĞLA Marmaris’te başlayan ve ardından il genelindeki tüm ormanları saran yangınlar yemyeşil Muğla’yı siyaha bürüdü. Marmaris’e gelen İzmir’in yerel televizyonu TV 35’in spikeri Mutlu Kopuz, gördüğü elim manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Turunç’tan Marmaris istikametine araçla seyrederken yemyeşil manzaranın simsiyah odluğunu gören Mutlu Kopuz, duygularına hakim olamayarak hüngür hüngür ağladı. Gördüğü manzara karşısında adeta şok olan genç spiker “Ben şu anda Turunç’tan Marmaris’e doğru gidiyorum. Hiç yeşil kalmamış her taraf yanmış. Nasıl kıydınız. Ölmüş kaplumbağalar ölmüş kuşlar nasıl kıydınız “ diye gözyaşı döktü.

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