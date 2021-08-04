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Muğla yanarken onlar keyif çattı! Faciadan dönüldü: Yangın söndürme uçağı zor anlar yaşadı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde alevlerle mücadele eden yangın söndürme uçaklar, denizdeki jet-skiler yüzünden zor anlar yaşadı.

Muğla’da bir hafta önce başlayan ve şiddeti artırarak devam eden yangınları söndürmek için ekipler seferber oldu. Bodrum'da alevleri söndürmek için mücadele eden yangın söndürme uçakları denizde zor anlar yaşadı. Su almak için denize iniş yapan yangın söndürme uçakları önlerine jet-ski çıktığı için durmak zorunda kaldı. Tatilcilerin deniz keyfi sebebiyle kazaya yol açmamak için durmak zorunda kalan uçağın 15 dakika boyunca denizde kaldığı öne sürüldü. 

Tepki çeken görüntüyle ilgili sosyal medya kullanıcıları "İspanyol pilot ne düşünmüştür acaba; adamın ülkesinin ciğerleri yanarken söndürmeye gelmişim adam burada jet ski keyfi yapiyor bir de beni engelliyor, demiş midir ?", "Sahil güvenlik ekipleri uçakların helikopterlerin su aldığı bölgeleri kontrol altına almalı", "böyle saçmalık olabilir mi?" yorumları yapıldı. 

2 gün önce benzer olay
2 gün önce yetkililerin Marmaris'te yaptığı anonslara rağmen denizde seyir yapan özel yatın, su almak için denize inen yangın söndürme uçağına felaketi yaşatmasına ramak kalmıştı.. Yangın söndürme uçağına tehlikeyi yaşatan yatta bulunanların uçağın pilotuna hakaretler savurması tepki çekmişti.

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