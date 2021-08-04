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Muğla'da uçakların biri gidip, biri geliyor! Yangınla mücadele sürüyor

Muğla'da uçakların biri gidip, biri geliyor! Yangınla mücadele sürüyor

MUĞLA'da orman yangınına 2 helikopter, 2 uçakla havadan müdahale sürüyor. Uçaklar ve helikopterler arka arkaya yaptığı sortilerle alevlere su atmaya devam ediyor.

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Köyceğiz’de Perşembe gününden bu yana devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Dün Çayhisar Mahallesi’ne yaklaşan alevler bugün ters rüzgar ile dağlık ve ormanlık alana doğru ilerliyor. Ayrıca Zeytinyanı ve Taşdibi mevkilerinde ise yangınlar devam ediyor.

Çayhisar mevkiinde bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağı ile 2 helikopterin alevlere müdahalesi sürüyor. Uçaklar ve helikopterler yangın bölgesinde art arda yaptıkları sortilerle alevleri söndürmek için uğraş veriyor.

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