Azra Gülendam Haytaoğlu için cenaze töreni! Acılı annesi ilk kez konuştu

ANTALYA'da Mustafa Murat Ayhan tarafından tecavüz edildikten boğularak öldürülüp ormanlık alana gömülen Azra Gülendam Haytaoğlu Osmaniye'de toprağa verildi. 'Başka annelerin de ciğeri yanmasın artık' diyen acılı anne, cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çekti.

Abone ol

Türkiye Antalya’dan gelen acı haberle sarsıldı. 28 Temmuz’dan bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Mustafa Murat Ayhan tutuklandı.

Azra'nın cenaze töreni öncesi annesi Mezide Haytaoğlu, kızının gazetecilik bölümünde eğitim aldığını ve gazeteciliği çok sevdiğini söyledi.

Devlet büyüklerine seslendi

Konuşmasında yetkililere de seslenen Haytaoğlu, "Başka annelerin de ciğeri yanmasın artık. Artık son bulsun. Benim kuzum şehit oldu. Allah herkesin layığını versin. Devlet Bahçeli'den, Cumhurbaşkanımızdan, Süleyman Soylu bakanımızdan yardım istiyorum. Kuzumu Allahı'ma emanet ettim, nurlar içinde yatsın, yavrumu topraklar sıkmasın. Allah'ım emanetini geri aldı." ifadelerini kullandı.

Haytaoğlu'nun cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu ayakta durmakta güçlük çekti.