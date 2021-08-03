Katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası o haberleri yalanladı!

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası evi terk etme sebebi olarak gösterilen ailesiyle kavga ettiği haberlerini yalanladı.

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Antalya'da 5 gündür aranan ve canice katledildiği ortaya çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun koronavirüs kaptığı için ablasıyla kavga ettiği bu yüzden evi terk ettiği haberleri ile ilgili ablası konuştu

Abla Ezgi Tuğba Haytaoğlu, kız kardeşinin koronavirüse yakalandığı tarihin 28 Temmuz değil, 25 Temmuz olduğunu söyleyerek kavga iddialarını yalanladı. Ayrıca abla Haytaoğlu, henüz otopsi yapılmadığını belirterek kardeşinin tecavüze uğradığına dair herhangi bir somut kanıt olmadığını söyledi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz'da hastaneye giderek Kovid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı. Ablası, Haytaoğlu'na kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma başladı denilmişti.

Sosyal medyada yapılan haberlere tepki gösteren abla "Yalan ifade belirten haber içeriğinizden kaynaklı bu haberi tekzip yayınlamanızı rica ediyorum.Kız kardeşim coronavirüse 25.07.2021 de yakalandı ve evden çıktığı gün aramızda hiçbir tartışma geçmedi. Bu haberdeki suçlayıcı ifadeler beni derinden üzüyor tekzip yayınlayınız" dedi.