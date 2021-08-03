Orman yangınlarında ağaçların dibinde buldular! Patlamamış halde yakaladı

Yangın bölgelerinde ağaçların dibinde bulunan torpiller görenleri şok etti. Patlamamış torpiller akıllara terör şüphesini getirdi.

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Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele 5 ilde 10 noktada devam ediyor: Aydın, Isparta, Denizli, Antalya ve Muğla... Antalya Gündoğmuş'taki yangın kısmen kontrol altına alındı, Manavgat'ta alevlerin ilerlemesi nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı. Muğla Seydikemer'deki yangın kontrol altında, Marmaris Hisarönü'nde yangın rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırdı. Aydın'da çıkan ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle iki mahalle tahliye edildi.

Patlamamış torpil bulundu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Muğla-Datça Aktur bölgesinde gençler, makilik arazide her beş on metre aralıklarla çamların altına serpiştirilmiş; sıkıştırılmış baruttan yapılmış, güneşle parlayabilecek torpillerden buldu.

Bu durum terör şüphesini akıllara getirdi.