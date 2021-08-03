Melih Gökçek Mehmet Özeren'i savundu: İnsanları teselli etmek için söylenen söz

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Partili Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in "Evi eski olanlar 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" açıklamasını savundu.

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Türkiye bir haftadır orman yangınları ile mücadele ediyor. Yangından Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi de etkilendi. Gündoğmuş'un AK Partili belediye başkanı Mehmet Özeren, evi yanan vatandaşlara TOKİ tarafından 20 yıl ödeme ile evler yapılacağını duyurarak "Evi eski olan vatandaşlar 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" ifadelerini kullandı. Özeren'in bu açıklaması tepki çekerken Melih Gökçek, sosyal medya hesabından savundu.

'Neresi yanlış ?'

Melih Gökçek, "AK Partili Mehmet Özeren'i linç ettiler. İnsanları teselli etmek için söylenen sözün neresi yanlış?" dedi.

Melih Gökçek'in paylaşımı şu şekilde:

"AK Partili Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, TV'ye Evi yananlara TOKİ tarafından 20 yıl geri ödemeli evler verilecek, Evi eski olan vatandaşlar, 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecek demiş.

Özeren'i linç ettiler.

İnsanları teselli etmek için söylenen sözün neresi yanlış?"