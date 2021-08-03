BIST 1.401
DOLAR 8,33
EURO 9,89
ALTIN 485,55
HABER /  GÜNCEL

ABD’li şarkıcı Della Miles'ten 'Help Turkey' uyarısı: Dertleri Türkiye’yi küçük göstermek

ABD’li şarkıcı Della Miles'ten 'Help Turkey' uyarısı: Dertleri Türkiye’yi küçük göstermek

ABD’li şarkıcı Della Miles, 'Help Turkey' paylaşımları için uyarı yaptı. Türk dostluğuyla bilinen Miles, "PKK'yı destekleyen Avrupa ve Amerika, ormanları yakarak Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan PKK ve siz halen 'Help Turkey' diyerek PKK destekçilerinden yardım dileniyorsunuz. Yazık size" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ege ve Akdeniz'de ormanlarımız ve içerisinde yaşayan can dostlarımız günlerdir süren bir saldırı ile yaşamlarını yitiriyor. Tüm Türkiye büyük bir birliktelikle bunu yapan hainlere inat cansiperane bir mücadele sergiliyor. Devletimiz tüm araçları ve ekipleri ile 7/24 çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın orman yakma talimatı ortadayken, terör örgütü PKK ile bağlantılı olan "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" isimli grup, orman yangınlarını üstlendiğini ilan etmişken bir anda sosyal medyada bir yardım çağrısı dönmeye başladı.

Türkiye'yi aciz göstermek için başlatılan sözde yardım kampanyasının akabinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu işin yurt dışından ve tek merkezden organize edildiğini 'ideolojik saiklerle,devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatıldığını' belirtti.

Buna rağmen sözde kampanyaya destek verenlere ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Della Miles'tan ikaz geldi. Miles, "PKK'yı destekleyen Avrupa ve Amerika, ormanları yakarak Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan PKK ve siz halen 'Help Turkey' diyerek PKK destekçilerinden yardım dileniyorsunuz. Yazık size" diyerek paylaşımda bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Manavgat'ta çiftliği yanan Tuğba Özay'dan eleştirilere cevap: Acı çekmemi istediniz
Foto Galeri Manavgat'ta çiftliği yanan Tuğba Özay'dan eleştirilere cevap: Acı çekmemi istediniz Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İkna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Kırıkkale'de buzdolabı hayatının kararttı! Gece gelen telefonla şok oldu
Kırıkkale'de buzdolabı hayatının kararttı! Gece gelen telefonla şok oldu
Eda Tuğsuz kimdir kaç yaşında aslen nereli Milli cirit atıcı kaç kilo boyu kaç?
Eda Tuğsuz kimdir kaç yaşında aslen nereli Milli cirit atıcı kaç kilo boyu kaç?
FETÖ Kara Kuvvetleri ve Jandarma yapılanmasına operasyon 40 gözaltı
FETÖ Kara Kuvvetleri ve Jandarma yapılanmasına operasyon 40 gözaltı
Rize'de bahçeye gitmek isterken yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Rize'de bahçeye gitmek isterken yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Ahmet Davutoğlu, Konya'da öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu
Ahmet Davutoğlu, Konya'da öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 2 bakanı daha görevden aldı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 2 bakanı daha görevden aldı
Yasemin Adar aslen nereli kimdir? Milli güreşçi kaç kilo evli mi?
Yasemin Adar aslen nereli kimdir? Milli güreşçi kaç kilo evli mi?
Eda Tuğsuz ve Necati Er Tokyo Olimpiyatları'nda finale yükseldi
Eda Tuğsuz ve Necati Er Tokyo Olimpiyatları'nda finale yükseldi
Fatih Portakal'dan Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in sözlerine tepki!
Fatih Portakal'dan Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in sözlerine tepki!