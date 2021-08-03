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Fatih Portakal'dan Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in sözlerine tepki!

Fatih Portakal'dan Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in sözlerine tepki!

Fatih Portakal, Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in "Evi eski olanlar 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" sözlerine tepki gösterdi.

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Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları devam ederken Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi de yangından etkilenen bölgelerden biri oldu.

Gündoğmuş ilçesinin AK Partili belediye başkanı Mehmet Özeren, evi yanan vatandaşlara TOKİ tarafından 20 yıl ödeme ile evler yapılacağını duyurarak "Evi eski olan vatandaşlar 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" ifadelerini kullandı. Özeren'in bu sözleri tepki çekti.

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından Mehmet Özeren'in sözlerine tepki gösterdi. Portakal, "Kendini hiç ciddiye almış mıdır bu zat acaba?" ifadelerini kullandı.

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