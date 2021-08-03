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Kuveyt'ten Türkiye'ye orman yangınları için dayanışma ve taziye mesajı

Kuveyt'ten Türkiye'ye orman yangınları için dayanışma ve taziye mesajı

Kuveyt, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle dayanışma ve taziye mesajı yayımladı.

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Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yayımlanan mesajda, "Türkiye'deki orman yangınlarından dolayı, dost ülke Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve özellikle hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziye ve başsağlığı dileğinde bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye devleti ve halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu kaydedilen mesajda, Türk makamlarının bu yangınları en kısa sürede söndürebileceklerine olan güven belirtildi.

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