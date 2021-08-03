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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

 İSTANBUL merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen 15 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli olarak Malatya, Tokat ve Çorum'da gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen çok sayıda adrese baskın yapıldı.

7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 kişi yakalandı, 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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