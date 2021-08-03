Denizli'de çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı. Yangına traktörüyle müdahale etmek isteyen bir vatandaşın, rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kalan traktörü yandı.

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Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor. Bölgede bir yangın söndürme uçağı da havadan alevlere müdahale etti.

Yangın haberini alan çok sayıda kişi, ekiplere su ve ayran yardımında bulunuyor. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken yetkili olmayanların bölgeye girişine izin vermiyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da alevlere müdahalede bulunuyor.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin Türlübey Mahallesi'ndeki bazı evlere yaklaşması nedeniyle vatandaşlar, önemli eşyalarla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü. Yangına traktörüyle müdahale etmek isteyen bir vatandaşın, rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kalan traktörü yandı. Yerleşim yerindeki bir biçerdöverle meyve ağaçları ve tarlalardaki saman ve kekikler zarar gördü.

"Bir zayiatımız yok çok şükür"

Bağ evi zarar gören Üster Kesentürk, AA muhabirine, çok kötü bir olay yaşadıklarını belirterek yardım eden herkese teşekkür etti. Can kaybı olmadığı için şükrettiklerini aktaran Kesentürk, "Kardeşimin tek geçim kaynağı olan arıları yandı. Bağ evim zarar gördü. Cevizlerimiz vardı, susamlarımız, kekiklerimiz yandı. Badem ve armut ağaçlarımız vardı onların hepsi yandı." dedi.

Yangında ahırdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını boşaltıp güvenli bölgeye götüren ve evine yaklaşan yangın söndürüldükten sonra tekrar dönen Yaşar Karataş, "Allah'a bin kere şükürler olsun, evimizin duvarına kadar yandı, bir zayiatımız yok çok şükür." diye konuştu.

Yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde çıkan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 16 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 25 tanker, 3 dozer ile 2 kepçe, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 25 arazöz, İl Sağlık Müdürlüğünden 6 ambulans, 1 UMKE aracı ile 20 sağlık personeli, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Tugay Komutanlığı personellerinin yanı sıra özel sektörün de desteğiyle 12 iş makinesi, su taşıma amaçlı 12 beton mikseriyle müdahale edildiği belirtildi.

Yangın söndürme uçağının da söndürme çalışmalarına destek verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Yangın bölgesine orman yangınını söndürme amaçlı sevk edilen itfaiye, iş makinesi, personel ile birlikte yöre halkının ve gönüllülerin de desteği ile orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları devam etmekte ve yangın tamamen kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır."

Açıklamada, sosyal medyada birtakım gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Bu paylaşımların halkımızda tedirginlik oluşturduğu üzülerek müşahede edilmiştir. Böyle zamanlar birlik günüdür ve yüreğimize düşen yangını el ele verip birlikte söndürme gayreti içerisine olma günüdür." ifadelerine yer verildi.

Denizli Valisi Atik yangın bölgesinde inceleme yaptı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AA muhabirine, yangını söndürmek için görevlilerin canla başla çalıştığını söyledi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirten Atik, “Ciğerlerimiz yanıyor. Kaç hektarın zarar gördüğü hakkında bir ölçüm yapılamadı. Tamamen yangının söndürülmesine yoğunlaştık. Allah nasip ederse de en kısa sürede kontrol altına alacağız." dedi.

Atik, yangın ihbarının ardından bölgeye geldiklerini dile getirerek, "Yangını kontrol altına almadan da bölgeden ayrılmayacağız. Denizli'mize geçmiş olsun diyorum. Sosyal medyada yer alan mahallelerin tamamen boşaltıldığı iddiaları doğru değildir. Bu ifadeler bizim tarafımızdan söylenilmemiştir, gerçeği yansıtmamaktadır. Cansiperane şekilde görev yapan orman ve belediye çalışanlarına, yardıma gelen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Can kaybı yok. Dumandan etkilenenler oldu. Onların da tedavileri yapılıyor." diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da yangın bölgesinin coğrafi anlamda zor bir yer olduğunu, tüm belediye ekiplerinin ve vatandaşların yangını söndürmek için seferber olduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da karşı karşıya kaldıkları doğal afetlerle mücadele ettiklerini belirterek, “Bir taraftan salgınla bir taraftan da yangınla mücadele ediyoruz. Yangının ilk çıktığı yerlerden itibaren soğutmalar başladı. Ancak rüzgarın estiği yere doğru uçaklarımız söndürme çalışmalarına devam ediyor. En kısa zamanda güzel haberi vererek yangının kontrol altına alındığını milletimizle paylaşmak istiyoruz." dedi.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya da yangın bölgesinde yaklaşık 300 orman çalışanının görev yaptığını söyledi.

“Yangın ihbarı geldikten sonra ilk ekibimiz 10 dakika içinde bölgeye ulaştı." diyen Çetinkaya, şu bilgileri paylaştı:

"Arazi çok kırıklı. Orman yapısının içinde anız tarlaları var. Rüzgarın yönünün belli olmaması nedeniyle dört tarafta yangın etkili oldu. Vatandaşın can ve mal kaybı olmasın diye yerleşim yerine yangını sıçratmamaya gayret gösterdik. 60’ın üzerinde arazöz ve iş makinesi bölgede. Diğer illerden gelen arazözlerle müdahale devam ediyor. İnşallah akşamına havanın durgunluğundan yararlanarak yangını kontrol almayı hedefliyoruz. Yardıma koşan köylümüz ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."