Manavgat, Köyceğiz, Çökertme orman yangınlarında son durum haberler kötü

TÜRKİYE'nin gözde turistik belgelerini saran orman yangınları son sürat devam ediyor. Manavgat, Marmaris ve Milas'taki büyük yangınlar henüz kontrol altına alınabilmiş değil. İşte yangınlarla ilgili son dakika haberler:

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Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yurt genelinde 119 orman yangını kontrol altına alınırken 3 ilde süren 7 büyük yangın ise henüz kontrol altına alınamadı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkartma gemisini bölgeye gönderdi. AB ülkelerinden çağrılar üzerine 3 yangın söndürme uçağı gönderildi. İşte Türkiye'nin gözde tatil beldelerini yakan yangınla ilgili son bilgiler:

16.00 MİLAS'TA YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

15.00 MANAVGAT'TA YANGIN BİR MAHALLEYE DAYANDI

Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi'ne kadar geldi. Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangından çıkan alevler, metrelerce havaya yükseldi. Alevlerin mahalleyi sarmasının ardından bir yandan ekipler diğer taraftan mahalle sakinleri adeta seferber oldu. Ekipler evlerin içerisinde doğru ilerleyen yangına iş makineleri, arazözlerle müdahale eti. Evlerin sınırına kadar gelen alevleri ekipler güçlükle söndürdü. Rüzgarın etkisiyle karşı yamaca atlayan yangın ilerleyerek etkisini devam ettiriyor. Yangında bir kişi de dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

13.40 MARMARİS ORHANİYE YENİDEN YANMAYA BAŞLADI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5 gün önce başlayan orman yangınları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ekiplerin müdahalesi ile etkisini kaybeden Orhaniye Bölgesi’ndeki yangın, yeniden başladı. Arazi sarp olduğu için karadan müdahale edilemeyen yangına söndürme çalışmaları hava araçları ile devam ediyor. Bölgeden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, bir hafta öncesine kadar seyrine doyum olmaz manzaralara sahip olan yemyeşil dağ ve masmavi deniz adeta karardı.

12.50 BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den son dakika açıklamalar geldi. Pakdemirli, Gündoğmuş'un tahliye edilmesinin söz konusu olduğunu belirtti. Açıklamalarından başlıklar şöyle:

-Antalya ve Muğla merkezli yangınlar sürüyor.

-Köyceğiz'de yangın dağlık arazide devam ediyor. Buradaki yangın önemli ve yaygın bir yangın, hem karadan hem havadan müdahale ediyor olacağız.

-Isparta Sütçüler'de bir yangın başladı müdahale başladı.

-Yangınlarda söndürme çalışmalarında yerleşim yerleri odaklı gidiyoruz malesef ormanlarımızı bırakmak durumunda kalıyoruz. Öncelik can ve mal.

-Seydikemer üzerinde iki yangın devam ediyor ama diğerlerine göre ciddiyeti daha az.

-Manavgat yangını devam ediyor. Bugün itibariyle Gündoğmuş'un tahliyesi söz konusu oldu, yangın devam ediyor.

-Havanın 40 derecenin üzerinde olduğu, rüzgarın hızlı estiği, nemin düşük olduğu günleri yaşıyoruz. Yarın da tüm zamanların en düşük nemiyle karşı karşıya kalacağız, yüzde 8. Normal şartlarda böyle bir mevsimde yüzde 30'un altında olmaması gerekiyor. Bu zorlu şartlarda mücadelemiz devam ediyor. Devlet tüm kurumlarıyla çalışmalara devam ediyor.

-Bu yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 5000 binden fazla personelle müdahale devam ediyor."

12.45 SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLADI

-8 yerleşim yeri tamamen, 5 yerleşim yeri kısmen boşaltıldı.

- 3 kentte 7 noktada yangın devam ediyor.

12.15 YANGINLARIN DEVAM ETTİĞİ YERLER

Antalya Manavgat'ta bir haftadır devam eden yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Yangın Manavgat ile birlikte Gündoğmuş'ta etkili oluyor. Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer bölgelerindeki yangınlar da büyüyerek devam ediyor.

10.30 NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak." dedi ve Çökertme Mahallesi'ndeki yangına dikkat çekti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak." dedi ve Çökertme Mahallesi'ndeki yangına dikkat çekti.

07.00 TURİSTİK ÇÖKERTME MAHALLESİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Muğla’nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu. Bir anda mahallenin etrafını saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için çalışmalar sürüyor.