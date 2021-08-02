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Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki; Trabzonspor ve Sivasspor'un ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Vojvodina (Sırbistan) - LASK (Avusturya) galibi ile eşleşecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan) - HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Sivasspor ise üçüncü ön eleme turunda Dinamo Batum'u elemesi durumunda play-off turunda Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) - Kopenhag (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Play-off maçları ise 19-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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