Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki; Trabzonspor ve Sivasspor'un ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Vojvodina (Sırbistan) - LASK (Avusturya) galibi ile eşleşecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan) - HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
Sivasspor ise üçüncü ön eleme turunda Dinamo Batum'u elemesi durumunda play-off turunda Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) - Kopenhag (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Play-off maçları ise 19-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.