BIST 1.400
DOLAR 8,35
EURO 9,93
ALTIN 487,99
HABER /  GÜNCEL

Bakan Murat Kurum hasarın büyüklüğünü açıkladı! Durum fena!

Bakan Murat Kurum hasarın büyüklüğünü açıkladı! Durum fena!

Bakan Murat Kurum yangın bölgelerine dair yapılan son çalışmaları açıkladı. Hiçbir vatandaşın gözü yaşlı bırakılmayacağının altını çizen Kurum tek tek görüşüldüğünü açıkladı.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Mersin, Adana, Osmaniye ve Kilis'teki hasar tespit çalışmalarının da tamamlandığını duyuran Bakan Kurum, Antalya ve Marmaris'teki durumun vehametini gözler önüne seren rakamları açıkladı.

Kurum şunları söyledi:

*Yangın afetinin 6'ncı gününde alandaki 257 kişilik ekibimiz, mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir ve beraberlik halinde, seferberlik ruhuyla çalışarak vatandaşlarımızın yaralarını sarana kadar sahadayız...

*Mersin, Adana, Osmaniye ve Kilis'teki hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamıştık. Manavgat ve Marmaris'te de hasar tespitlerimize vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızı gözü yaşlı bırakmayacağız, onları evlerine ve iş yerlerine en yakın zamanda kavuşturacağız.

*Antalya Manavgat'ta 2 bin 725 binada; 974 konut, 40 ticarethane, 278 ahır ve 485 diğer hane olmak üzere toplam 1.777 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Tespitlerimize aralıksız devam edecek, hemşehrilerimizin acılarını dindireceğiz.

*Muğla Marmaris'te de Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç Mahallelerimizdeki hasar tespit çalışmalarımızı gece gündüz çalışarak yapıyoruz. Marmaris'te 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik.

*Afetten etkilenen tüm yerlerde hızla hareket ederek çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Sahada her bir vatandaşımızla görüşerek taleplerini dinliyor, çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Biz, bir ve beraberiz...

İlgili Haberler
Bodrum Çökertme yangını sürüyor! Alevler koya indi Bodrum yangınında son durum! Belediye Başkanı Ahmet Aras açıkladı Akdeniz de alevlerle boğuşuyor! Yunanistan, İtalya yangınlar sürüyor
ÖNCEKİ HABERLER
Fatma Polat evli mi Masterchef Fatma Polat çocuğu var mı?
Fatma Polat evli mi Masterchef Fatma Polat çocuğu var mı?
Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi eşleşmeleri belli oldu
Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi eşleşmeleri belli oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye Taliban ile görüşmeli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye Taliban ile görüşmeli
Balıkesir'de FETÖ firarisi yakalandı
Balıkesir'de FETÖ firarisi yakalandı
Yunanistan'ın Türkiye'ye yangın teklifi yalan çıktı
Yunanistan'ın Türkiye'ye yangın teklifi yalan çıktı
Merkez Bankası'ndan 1 milyon ağaçla Geleceğe Nefes seferberliğine destek
Merkez Bankası'ndan 1 milyon ağaçla Geleceğe Nefes seferberliğine destek
Gebze'de kimyasal maddelerin bulunduğu fabrika alevlere teslim oldu
Gebze'de kimyasal maddelerin bulunduğu fabrika alevlere teslim oldu
Katili Mustafa Murat Ayhan engel oldu! Öldürülen Azra'nın en büyük hayali oymuş
Katili Mustafa Murat Ayhan engel oldu! Öldürülen Azra'nın en büyük hayali oymuş
Çin'de sel felaketinde ölü sayısı yükseldi! 50 kişi hala kayıp
Çin'de sel felaketinde ölü sayısı yükseldi! 50 kişi hala kayıp
Fethiye'de paraşüt uçuşlarına yasak
Fethiye'de paraşüt uçuşlarına yasak