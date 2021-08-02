Bakan Murat Kurum hasarın büyüklüğünü açıkladı! Durum fena!

Bakan Murat Kurum yangın bölgelerine dair yapılan son çalışmaları açıkladı. Hiçbir vatandaşın gözü yaşlı bırakılmayacağının altını çizen Kurum tek tek görüşüldüğünü açıkladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Mersin, Adana, Osmaniye ve Kilis'teki hasar tespit çalışmalarının da tamamlandığını duyuran Bakan Kurum, Antalya ve Marmaris'teki durumun vehametini gözler önüne seren rakamları açıkladı.

Kurum şunları söyledi:

*Yangın afetinin 6'ncı gününde alandaki 257 kişilik ekibimiz, mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir ve beraberlik halinde, seferberlik ruhuyla çalışarak vatandaşlarımızın yaralarını sarana kadar sahadayız...

*Mersin, Adana, Osmaniye ve Kilis'teki hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamıştık. Manavgat ve Marmaris'te de hasar tespitlerimize vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızı gözü yaşlı bırakmayacağız, onları evlerine ve iş yerlerine en yakın zamanda kavuşturacağız.

*Antalya Manavgat'ta 2 bin 725 binada; 974 konut, 40 ticarethane, 278 ahır ve 485 diğer hane olmak üzere toplam 1.777 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Tespitlerimize aralıksız devam edecek, hemşehrilerimizin acılarını dindireceğiz.

*Muğla Marmaris'te de Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç Mahallelerimizdeki hasar tespit çalışmalarımızı gece gündüz çalışarak yapıyoruz. Marmaris'te 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik.

*Afetten etkilenen tüm yerlerde hızla hareket ederek çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Sahada her bir vatandaşımızla görüşerek taleplerini dinliyor, çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Biz, bir ve beraberiz...