'Adresimi aileme söylemeyin' dedi! 18 yaşındaki genç kız: Cinsel birliktelik için zorlanmadım

SAKARYA'da 18 yaşındaki kızı kaçırdığı ileri sürülen genç, videolu mesaj yoluyla kaçırılma olayı olmadığını iddia etti. Polis karakolunda ifade veren genç kız ise, kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. O genç kız, 'Beraber kaldığımızda aramızda herhangi bir şekilde cinsel birliktelik olmadı veya beni buna zorlamadı, ben hiçbir şekilde suça maruz kalmadım' dedi.

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Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde bulunan güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan K., 18 yaşındaki kızı İrem K'nın Kaan A. isimli genç tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, genç kızın gidebileceği yerleri incelemek için çalışma başlattı.

Meydana gelen olay sonrasında kendilerini haberlerde gören genç kız ve kaçırdığı iddia edilen genç, videolu mesaj yayımlayarak kaçırma olmadığını, kızın ailesi tarafından şiddet gördüğünü ve kendi istekleri doğrultusunda kaçtıklarını iddia etti.

Olay sonrası polis merkezine giderek ifade veren 18 yaşındaki İrem K. ise kendi isteğiyle Kaan A.’nın yanına gittiğini ve kimsenin onu zorla götürmediğini belirtti.

"Severek kaçtık"

18 yaşındaki kızı kaçırdığı iddia edilen gencin kendilerini haberlerde görmesi sonrasında yayımladığı videolu mesajda, "Haberlerde gördüğünüz zorla kaçırılma olayları kesinlikle yalandır. Biz kendi isteğimizle kaçtık, İrem’in yaşı ile benim yaşımız zaten tutuyor ve severek kaçtık. Ailesinden şiddet gördüğü için ailesi İrem’i günlerce hatta bayram günlerinde bile odasında kilitli tuttuğu için kız dayanamadı. Çarşıya çıktığı gün de beni aradı ve ben de çarşıdan direkt İrem’i aldım" dedi.

Telefon açıp 'evlenelim' demiş

Polis merkezine giderek ifade veren 18 yaşındaki İrem K. ise şöyle konuştu:

"Ben erkek arkadaşım olan Kaan A. ile telefonla konuştum, sonrasında ona, 'senin yanına gelmek istiyorum, seninle kaçalım evlenelim' dedim. O da bunu kabul etti ve bende onun şuan adresini hatırlamadığım ikametine gittim. Babam, beni kardeşimle birlikte çarşıda bıraktı.

Biz güzellik salonuna gittik, oradan sonra ben kuzenime kardeşimi emanet ettim ve Kaan A.’nın yanına gittim. Bu durumdan Kaan’ın ailesinin de haberi yoktu. Ben oraya gidince ailem, onların evine gelir ve kavga olur diye Kaan ile ikimiz evden çıkıp dışarıda gezdik. Akşam üstü de Kaan’ın bir tanıdığının evinde kaldık ve polis merkezine gelene kadar da hep dışarıdaydık.

"Adresimin aileme bildirilmesini istemiyorum"

Kaan veya bir başkası beni zorla bir yere götürmedi ve gitmem için beni zorlamadı. Kaan’a ben kaçmak istediğimi söyledim ve onun ikametine gittim. Herhangi bir suça maruz kalmadım. Ailemin yanına gitmek istemiyorum, buradan çıkınca yine Kaan’ın yanına gideceğim ve adresimin aileme bildirilmesini istemiyorum.

"Cinsel birliktelik..."

"Kaan ile bir yakının evinde kaldığımızda aramızda herhangi bir şekilde cinsel birliktelik olmadı veya beni buna zorlamadı, ben hiçbir şekilde suça maruz kalmadım. Kaan veya yakınları hiç kimse beni orada kalmaya zorlamadı. Ben reşit olunca kendim gittim. Bu olaydan dolayı Kaan A. veya hiç kimseden şikayetçi değilim"