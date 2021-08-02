BIST 1.403
DOLAR 8,35
EURO 9,92
ALTIN 485,67
HABER /  GÜNCEL

Fatma Polat Masterchef kimdir aslen nereli kaç yaşında?

Fatma Polat Masterchef kimdir aslen nereli kaç yaşında?

Masterchef 2021'in 16 kişilik ana kadrosuna giren ilk isim Fatma Polat oldu. Eleme oyunlarında yaptığı yemekler ile jüriden tam not alarak kadroya giren ilk isim olan Fatma Polat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fatma Polat evli mi, eşi var mı?

Abone ol

Masterchef Türkiye 2021 yarışmasının ana kadrosunda mücadele edecek ilk isim olan Fatma Polat, hayat hikayesi ile hem jüriyi hem de diğer yarışmacıları etkiledi. Üç çocuk annesi Polat, başarılı tabakları ile yarışmanın iddialı isimlerinden. İşte, MasterChef Fatma hakkında...

Masterchef Fatma kimdir: Polat, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor ancak aslen Sivaslı'dır. 38 yaşındaki Fatma Polat üniversitede psikoloji ve sosyoloji okuyor. Aynı zamanda aile danışmanlığı yapıyor. Üç çocuğu bulunuyor. Boks sporuyla ilgilendiğini belirten yarışmacı, MasterChef 2021'nin ilk yarışmacısı oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Nevşin Mengü'nün sarıldığı yangın iddiası yalan çıktı İsrailli yetkili açıkladı
Nevşin Mengü'nün sarıldığı yangın iddiası yalan çıktı İsrailli yetkili açıkladı
Adana'da yürek dağlayan bekleyiş! Haberle kahroldu gözyaşları izledi
Adana'da yürek dağlayan bekleyiş! Haberle kahroldu gözyaşları izledi
Yangınlar sonrası flaş karar! İstanbul dahil 16 ilde ormana girişler yasaklandı
Yangınlar sonrası flaş karar! İstanbul dahil 16 ilde ormana girişler yasaklandı
Almanya'da koronavirüs protestoları: 600 kişi gözaltında
Almanya'da koronavirüs protestoları: 600 kişi gözaltında
Yasemin Adar tarih yazdı! Olimpiyatlarda bronz madalyayı tuşla getirdi
Yasemin Adar tarih yazdı! Olimpiyatlarda bronz madalyayı tuşla getirdi
Muhittin Böcek: Siyaset yapmadan 'önce insan' diyerek tüm kurumlarla koordineli çalışıyoruz
Muhittin Böcek: Siyaset yapmadan 'önce insan' diyerek tüm kurumlarla koordineli çalışıyoruz
Manavgat, Köyceğiz, Çökertme orman yangınlarında son durum haberler kötü
Manavgat, Köyceğiz, Çökertme orman yangınlarında son durum haberler kötü
Karar çıktı! İstanbul'da fırınlar aşısızlara ekmek satmayacak! İşte o ilçeler!
Karar çıktı! İstanbul'da fırınlar aşısızlara ekmek satmayacak! İşte o ilçeler!
Kahramanmaraş'ta Emine öğretmen ormanda asılı bulundu! İlk bulgular intihara işaret ediyor
Kahramanmaraş'ta Emine öğretmen ormanda asılı bulundu! İlk bulgular intihara işaret ediyor
'Taş getirin' dedi ama taş gelene kadar olanlar oldu! İstanbul'da akılalmaz kaza
'Taş getirin' dedi ama taş gelene kadar olanlar oldu! İstanbul'da akılalmaz kaza