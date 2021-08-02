Yangınlar sonrası flaş karar! İstanbul dahil 16 ilde ormana girişler yasaklandı

28 Temmuz'da başlayan ve bazı bölgelerde devam eden yangınları söndürme çalışmaları sürerken birçok yerde de ormana girişler yasaklandı. Listede 16 şehir var. Yasağın en uzun olduğu il ise Konya. Konya'da ormana girişler iki ay boyunca yasak...

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Türkiye peş peşe yaşanan orman yangınlarıyla ciğerlerini kaybederken valilikler de yangınların önüne geçmek için ormanlara girişleri yasaklama yoluna gitti. Konya, Trabzon, Bilecik, Kars, İstanbul dahil pek çok ilde ormanlara giriş yasaklandı. İşte yasak gelen iller...

Konya

Konya Valiliği, 31 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında kent ormanı ve mesire alanları haricinde tüm ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

Trabzon

Trabzon'da bazı ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılması yasaklandı.

Kars

Kars'ta orman yangınlarını önlemek amacıyla izinli alanlar ile yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara giriş ve çıkışlara bir ay boyunca izin verilmeyecek.

İstanbul

İstanbul'da mesire alanları ve tabiat parklarında piknik ve spor yapılabilecek. İstanbul Valiliği tarafından alınan kısıtlama kararı 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli... Yapılan açıklamada "İstanbul İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında İstanbul İli sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021 – 31.08.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır." denildi.

Edirne

Edirne Valiliği'nce, ormanlık alanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Karabük

Karabük'te ormanlık alanlara girişlerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valiliği, 30 Eylül'e kadar kentteki ormanlık alanlara girişin yasaklandığını bildirdi.

Adalar

Adalar Kaymakamlığı tarafından Adalar'da bulunan ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi. Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, "Sıcak havalar ve rüzgarın etkisinin artmasıyla birlikte büyük bir yangın riski ile karşı karşıyayız. Bu yangın riski aynı zamanda adalarımızı da teşkil ediyor. Hem ihmal yangınları hem de sabotaj yangınlarını önlemek amacıyla İstanbul Valiliğimizin almış olduğu bir karar var. Bu karar doğrultusunda 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara giriş çıkış yapmak, piknik ve ateş yakmak yasaklandı. " dedi.

Tokat

Tokat Valiliği, 30 Eylül'e kadar kentteki ormanlık alanlara girişin yasaklandığını bildirdi.

Çorum

Çorum'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yangın tehlikesi oluşturması nedeniyle ağustos ayı süresince il genelindeki ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Erzincan

Erzincan'da ormanlık alanlara girişler ile düğün ve nişan gibi organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu gibi yangına yol açabilecek her türlü yanıcı maddenin kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Bursa

Bursa'da piknik ve mesire yerleri ile Uludağ Milli Parkı sınırları içindeki tüm alanlarda 1 Eylül'e kadar ateş yakılmasına izin verilmeyecek.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Bilecik

Bilecik'te, orman yangınlarını önlemek amacıyla izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında, ormanlık alanlara giriş ve çıkışlara 1 Eylül'e kadar izin verilmeyecek.

Siirt-Elazığ

Siirt ve Elazığ'da ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.