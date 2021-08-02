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Almanya'da koronavirüs protestoları: 600 kişi gözaltında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya'da koronavirüs protestoları: 600 kişi gözaltında

Avrupa'da koronavirüs protestoları büyüyor. Berlin'de kısıtlamaları ve kararları protesto etmek isteyen gruptan 600 kişi gözaltına alındı.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) politikalarını protesto etmek için dün düzenlenen gösteride 600 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, yasak olmasına rağmen düzenlenen gösteriye 5 bin kişinin katıldığı ve 600 kişinin kimlik tespiti için geçici olarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Protestoda bir kişinin kimlik kontrolü sırasında fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü ifade edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 önlemlerine uymadığı belirlenen yüzlerce göstericiye 1000 avro ceza verildi.

Dünkü gösteride 2 bin 250 polis görev yapmıştı.

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