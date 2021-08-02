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Azra Gülendam Haytaoğlu şiddet gören kadınların sesi olmak için o babasına yalvararak seçmiş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Azra Gülendam Haytaoğlu şiddet gören kadınların sesi olmak için o babasına yalvararak seçmiş

Emlakçı tarafından katledildiği ortaya çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun halası genç kızın gazetecilik bölümünü şiddet görenlerin sesi olmak için babasına yalvararak seçtiğini söyledi.

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Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'deki babaevinde yas var.

Haytaoğlu'nun acı haberinin 7 Mart Mahallesi'ndeki babaevine ulaşmasının ardından yakınları cenaze evine gelerek gözyaşı döktü.

Haytaoğlu'nun halası Mine Haytaoğlu, AA muhabirine, yeğeninin daha 21 yaşında cıvıl cıvıl bir üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun çok duyarlı bir kız olduğunu dile getiren hala Haytaoğlu, "Babası öğretmen olmasını çok istedi. Kadına yönelik şiddete karşı durmak için 'Ben çok başarılı bir gazeteci olmak istiyorum. Duyarlı bir insan olarak şiddet görenlerin sesi olmak istiyorum' diyerek, babasına yalvara yalvara bu bölümü tercih etti." dedi.

Hala Haytaoğlu, yeğenini öldürdüğü iddia edilen katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olan Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da yaşadığı Muratpaşa ilçesindeki evinden ayrılmış, kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmıştı. Yapılan çalışmada Haytaoğlu'nun cesedi, ormanlık alanda gömülmüş halde bulunmuş ve olayla ilgili M.M.A. gözaltına alınmıştı.

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