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UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu Play-Off turu kuraları çekildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

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İsviçre'nin Nyon kentinde, UEFA Avrupa Ligi Play Off kura çekimleri yapıldı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimali gerçekleşmedi. Galatasaray St Johnstone'u elemesi halinde Danimarka temsilcisi Randers ile karşı karşıya gelecek.

Neftçi Bakü - Helsinki maçının galibi ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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