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Bursa'da şarküteri dükkanında çalışan işçiler fenalaşıp yere yığıldı! Sızan gaz zehirledi

Bursa'da şarküteri dükkanında çalışan işçiler fenalaşıp yere yığıldı! Sızan gaz zehirledi

BURSA'da bir şarküteri dükkanında çalışan 4 kişi, ölümle burun buruna geldi. Dükkandaki jeneratörden sızdığı belirlenen gaz, zehirlenmelerine sebep oldu. Fenalaşan işçiler, yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi.

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Olay, Kestel İlçeşi Nizamettin Yalvak Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kestel'de Peynirci Baba isimli şarküteri dükkanında kesilen elektrik sonrası jenaratör devreye girdi.

Bir süre sonra jenaratörden sızan gaz, işyerindeki 4 kişiyi etkiledi. Zehirlenen 4 kişi fenalaşıp yere yığılırken, yardımlarına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Fenalaşan 4 kişi, 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarküteri çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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