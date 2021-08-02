Bursa'da şarküteri dükkanında çalışan işçiler fenalaşıp yere yığıldı! Sızan gaz zehirledi
BURSA'da bir şarküteri dükkanında çalışan 4 kişi, ölümle burun buruna geldi. Dükkandaki jeneratörden sızdığı belirlenen gaz, zehirlenmelerine sebep oldu. Fenalaşan işçiler, yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi.Abone ol
Olay, Kestel İlçeşi Nizamettin Yalvak Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kestel'de Peynirci Baba isimli şarküteri dükkanında kesilen elektrik sonrası jenaratör devreye girdi.
Bir süre sonra jenaratörden sızan gaz, işyerindeki 4 kişiyi etkiledi. Zehirlenen 4 kişi fenalaşıp yere yığılırken, yardımlarına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Fenalaşan 4 kişi, 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarküteri çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.