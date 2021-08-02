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Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'den Afet günlerinde asla siyaset yapmayız

Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'den Afet günlerinde asla siyaset yapmayız

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül , Antalya Manavgat'ta, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

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Gerçekleştirilen toplantıda Mustafa Sarıgül'den afet ile ilgili açıklama geldi. Açıklama şu şekilde:

TDP siyaseti, milletimizin acılarına malzeme yapmaz. Türkiye Değişim Partimiz afet günlerinde asla siyaset yapmaz. Toplumu birliğe çağırır, dayanışmaya çağırır, bir olup, yaraları sarmaya çalışır. TDP olarak biz kurulduğumuz günden beri ısrarla şunu söylüyoruz.

Bu tip felaketler karşısında, milletçe tek yürek oluruz. TDP olarak biz, geleceği konuşuruz. Bu felaketlerin bir daha yaşanmaması için, yapılması gerekenleri konuşuruz. Projelerimizi konuşur; öneriler sunarız. Bu ortamda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, üzerine gitmeyi, sürekli iktidarı eleştirmeyi, zaten yıpranmış kurumları sorgulamayı kesinlikle doğru bulmuyoruz diyerek sözlerine devam eden, Genel Başkan Mustafa Sarıgül ,“Yangın konusu üzerinden, şu anda siyaset yapmak, oy beklentisi içerisinde olmak vatanımıza karşı sevgisizliktir, “TDP olarak biz kurulduğumuz günden beri ısrarla şunu söylüyoruz. TDP olarak biz, konunun hassas noktalarını bilir ancak eleştirilerimizi sonraya bırakırız. Önce yaralarımızı sarar, mağdurlarımızı bağrımıza basar, sonra kusur ,yanlış var ise bunu hep beraber tartışırız. Geçmişe sadece, yaşananlardan ders alıp hataları tekrar etmemek için bakarız “. diye sözlerine diye devam ederken Sayın Çavuşoğlu’na iyi dilek ve temennilerini ilettiler.

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