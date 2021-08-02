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Yanan orman alanları ne olacak? Ahmet Hakan’dan Erdoğan’a dikkat çeken tavsiye

Yanan orman alanları ne olacak? Ahmet Hakan’dan Erdoğan’a dikkat çeken tavsiye

TÜRKİYE'de çıkan yangınlarla ilgili söylentileri köşesine taşıyan Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "yapılaşma" iddialarının önüne geçmesi için bir tavsiyede bulundu.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni bugünkü köşesinde Türkiye’de çıkan yangınlar sonrası ortaya atılan iddialar yer aldı.

Ahmet Hakan Türkiye’nin özellikle turizm alanlarında çıkan yangınlar sonrası yanan yerlerin yapılaşmaya açılacağı söylentileriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir çağrıda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Merak etmeyin, yanan alanların tek santiminde bile yapılaşma söz konusu olamaz" açıklamasını yapmasında fayda olacağını yazdı.

İşte Ahmet Hakan’ın 'Artık tanınıyorsunuz Turan Aydoğan' başlıklı yazısındaki o kısım;

"Türkiye’de çok abartılı, çok aşırı, asla iflah olmaz Erdoğan karşıtı bir kesim var.

Dikkat!

Makul muhaliflikten, akla yatkın eleştirellikten falan söz etmiyorum.

Nefretten gözü dönmüş hale gelmekten söz ediyorum.

Nefretten gözü dönmüşlere...

Ne söylersen söyle...

Asla inanmazlar, asla ikna olmazlar, asla kabul etmezler.

Bunların oranları nedir?

Elimde bir veri yok.

Fakat sayılarının o kadar da fazla olmadığını düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, işte bu tipleri kendileriyle baş başa bırakıp...

Geri kalan makul çoğunluğa çok kuvvetli bir vurguyla şunu söylemesinde yarar var:

'Merak etmeyin. Yanan alanların tek santiminde bile yapılaşma söz konusu olamaz. Anayasa buna izin vermiyor zaten. Gönlünüz ferah, içiniz rahat olsun. Oralar yeniden orman olacak.'

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